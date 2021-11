O imunizante da Pfizer é o único liberado para adolescentes no Brasil - Ministério da Saúde - Divulgação

Publicado 29/11/2021 16:19 | Atualizado 29/11/2021 16:24

Bahia - O Ministério da Saúde e a Pfizer assinaram nesta segunda-feira, 29, um contrato para aquisição de mais 100 milhões de doses do imunizante. A expectativa é que as doses comecem a ser entregues pela farmacêutica nos primeiros três meses do ano de 2022. O contrato foi assinado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e pela presidente da farmacêutica americana no Brasil, Marta Díez, durante cerimônia que ocorreu em Salvador, na Bahia.

Além dos 100 milhões de doses, o contrato prevê ainda a aquisição de mais 50 milhões, caso haja a necessidade. A expectativa é que as doses sejam entregues de forma trimestral, sendo 20 milhões até março, mais 25 milhões até junho, outras 35 milhões até setembro e 19,9 milhões no último trimestre. O contrato ainda contempla qualquer mudança na composição das doses conforme o surgimento de novas variantes da Covid-19, se houver necessidade.

Queiroga ainda destacou a estratégia do governo federal adotada na campanha de vacinação contra a Covid-19. "Esse esforço começou desde o início dessa pandemia e a busca por vacinas não aconteceu de maneira atrasada, como a falsa narrativa quer fazer crer a população do Brasil. Já em Maio de 2020 começaram pesquisas com a vacina de Oxford, que resultou na transferência de tecnologias, para que assim, pudesse fazer vacinas com IFA nacional", disse o ministro.

Neste ano, o governo federal e a farmacêutica firmaram acordos para compra de 200 milhões de doses, cujas entregas devem ser finalizadas em dezembro deste ano. Dessas, mais de 139 milhões já foram distribuídas para todos os estados e Distrito Federal.

Ao todo, a Saúde vai disponibilizar aos brasileiros cerca de 354 milhões de doses de vacina no próximo ano. Além das 100 milhões de doses da Pfizer, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 de 2022 contará com 120 milhões de doses da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Brasil (sendo 60 milhões com IFA nacional e 60 milhões com IFA importado); e de 134 milhões de doses de contratos firmados ainda em 2021 que ficarão de saldo para o ano subsequente.

Com um investimento total estimado em R$ 11 bilhões, as doses adquiridas para 2022 virão para reforçar ainda mais imunidade dos brasileiros contra a doença. Em novembro, a pasta ampliou a aplicação de doses de reforço para toda a população adulta acima de 18 anos que já tenha completado o ciclo vacinal há cinco meses.

Neste ano, o governo adquiriu mais de 550 milhões de vacinas Covid-19. Dessas, 372 milhões de doses foram entregues aos estados e municípios brasileiros, e mais de 300 milhões foram aplicadas. Os números da Campanha de Vacinação mostram que quase 90% do público-alvo foram vacinados com a primeira dose e 76% estão com a vacinação completa.

O Brasil chega ao fim de novembro com queda de 92% na média móvel de mortes se comparado com o pico da pandemia. Além disso, a média móvel de casos também segue em tendência de queda, registrando 87,66% menos casos desde o pico. O cenário atual, de casos e óbitos no país, é o menor registrado desde o início da pandemia.