Douglas já no estádio Centenário Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/11/2021 17:29 | Atualizado 29/11/2021 18:38

Um torcedor do Flamengo, baleado na noite do último sábado, 27, na final da copa Libertadores da América, em Montevideo, no Uruguai, precisou fazer uma vaquinha para retornar o Brasil. Douglas Hassel Saes, que foi atingida na saída de uma pizzaria no bairro de Sur, na capital uruguaia, não corre risco de morte. As noticias são do portal G1.

De acordo com informações do "portal Montevideo", a bala acabou lesionando o pé esquerdo e no joelho da mesma perna do torcedor. Ele foi socorrido no Hospital Maciel. Posteriormente, os médicos acabaram indicando que o "ferimento em projétil no membro inferior esquerdo com fratura da coluna tibial, com comprometimento do ligamento cruzado anterior".

O perfil oficial da Raça Rubronegra, torcida organizada que Douglas faz parte, fez posts em suas redes sociais explicando a situação do jovem brasileiro, e pedindo ajuda para a vaquinha.

Ainda não se sabe a origem do disparo, mas a Polícia encontrou 12 cápsulas calibre 9mm no local do ocorrido.