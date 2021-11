Imagens foram registradas por uma câmera de segurança no local - Reprodução/WhatsApp

Publicado 30/11/2021 13:37

Um carteiro foi baleado enquanto realizava uma entrega em um condomínio no município de São Lourenço da Mata, em Pernambuco, nesta segunda-feira, 29. De acordo com a polícia Civil, o crime foi registrado por uma câmera de segurança e o principal suspeito de atirar é o síndico do local. O trabalhador baleado passou por uma cirurgia e segue internado.

Em relação ao crime, o carteiro relatou que o caso ocorreu depois de uma discussão que começou quando ele chegou ao residencial para realizar a entrega.

"Normalmente, quando chego, buzino e o porteiro vem para receber a encomenda, mas ontem não estava nenhum dos porteiros que eu conheço", recordou, explicando que achou estranho o portão da garagem estar aberto.

De acordo com o carteiro, um homem que ele não conhecia estava na frente do prédio vestindo uma bermuda.

"Chamei 'Correios'. Aí ele disse 'se você quiser entregar a encomenda, você entrega. Se não, você [palavras de baixo calão]", disse a vítima que pediu em seguida para ser respeitado. Nesse momento a discussão começou.

"Ele continuou proferindo ofensas e entrando no prédio. Eu perguntei o nome dele e ele disse só o primeiro nome. Pedi para ele falar o sobrenome, porque queria fazer a entregar de qualquer jeito", disse.

O funcionário dos Correios afirmou que tem um amigo que mora no residencial, que é um homem de camisa vermelha que aparece nas imagens.

"Quando estava conversando com meu amigo, ele continuou exaltado, sacou uma arma e atirou", disse.

As imagens da câmera de segurança mostram o atirador levantando de uma cadeira e realizando os disparos. O funcionário dos Correios cai no chão e o autor dos tiros foge do local.

Por meio de uma nota, os Correios disseram que o "carteiro foi submetido a procedimento médico e segue recebendo apoio da empresa".

O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos no estado (Sintect-PE) disse que o autor dos disparos é um policial militar reformado, mas a polícia afirmou não ter registro dessa informação.

“O companheiro fardado não reagiu, não tinha nenhuma atitude agressiva contra o síndico e o síndico, covardemente, atira à queima roupa em um carteiro fardado exercendo seu trabalho”, afirmou o secretário de comunicação do Sintect, Roberto Alexandre da Silva.

O representante do sindicato afirmou que a confusão começou logo no momento da entrega.

“Houve uma pequena discussão e, infelizmente, o companheiro foi atingido por esse ex-policial e síndico do condomínio, que de repente se levanta da cadeira e atira”, declarou.

Apesar de a Polícia Civil ter começado as investigações, a Polícia Federal foi acionada pelos Correios já que o crime foi contra um funcionário da estatal. De acordo com a PF, uma equipe foi enviada ao local para começar as investigações e até o momento, o autor dos disparos não foi preso.