Wanderson Mota Protácio já tinha passagem por homicídioReprodução

Publicado 30/11/2021 11:59

Goiás - Um homem suspeito de matar a esposa que estava grávida e a enteada de 1 ano está sendo procurado por uma força-tarefa, após cometer uma série de crimes em Corumbá de Goiás, entorno do Distrito Federal. Identificado como Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, ele também é acusado de assassinar um fazendeiro da região e tentar estuprar sua companheira. A série de crimes teria acontecido no último domingo, 28.

As vítimas são Raniere Aranha Figueiró, de 19, que estava grávida, e a bebê Geysa Aranha da Silva Rocha. Ambas foram mortas a facadas. O proprietário Roberto Clemente de Matos também morreu pelas mãos do homem, após ser atingido com um tiro na cabeça. Sua esposa, que não foi identificada, foi baleada no ombro e conseguiu escapar da tentativa de abuso sexual ao se fingir de morta.

As informações são de que Wanderson teria discutido com sua esposa e, após matar mãe e filha, teria ido até a casa do patrão e roubado um revólver com seis munições. Na ocasião, ele atirou no fazendeiro e tentou violentar sua companheira. A produtora rural Simone de Jesus, que socorreu a mulher, contou que ela estava "muito machucada".

"'Ele chegou lá, conversou, tirou a arma e atirou nele [no fazendeiro] e me machucou, me bateu, tentou me violentar', foi isso que ela falou para mim. Eu falei: 'Você está muito machucada'. E ela falou: 'Estou. Muito machucada'", relatou em entrevista à TV Globo.

Depois de cometer a série de crimes, o suspeito teria fugido em uma caminhonete que também foi roubada do patrão, assim como a arma. Posteriormente, ele abandonou o veículo na GO-225 e vendeu alguns itens como o celular da esposa, além de ter pago uma pessoa que o levou até Abadiânia.

Agora, uma força-tarefa da Polícia Civil e da Polícia Militar de Goiás, composta por cerca de 50 homens, cães farejadores e até um helicóptero está em busca de Wanderson. "As equipes tentam localizar o suspeito para efetuar a prisão ainda em flagrante delito", informou a corporação