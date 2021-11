Alessandro foi atacado em frente do portão de casa - Redes sociais/ reprodução

Alessandro foi atacado em frente do portão de casa Redes sociais/ reprodução

Publicado 29/11/2021 22:28

A Polícia Civil está investigando o assassinato de um torcedor palmeirense, na madrugada do último domingo, 28, após a partida entre Flamengo e Palmeiras pela final da copa Libertadores da América. O crime aconteceu em Mafra, no Norte catarinense. Alessandro Stoeber, de 38 anos, foi morto com 14 facadas horas depois do fim da partida.



Em entrevista ao G1, o delegado Nelson Vidal, responsável pela investigação, disse que Alessandro assistia a partida em um bar quando discussões com outros torcedores começaram. Segundo eles, a vítima deixou o local de motocicleta, na madrugada de domingo, e teria sido seguida por um veículo. No portão da casa, ele foi atacado.

Para o delegado a motivação do crime ainda está sendo esclarecida, mas a principal suspeita é de que tenha ocorrido por causa da partida. Também não há confirmação de quantas pessoas participaram do ataque. "A gente não tem a autoria ainda, estamos investigando, mas há fortes indícios de motivo fútil. Tudo indica que foi esse clima de competição, de futebol", disse.