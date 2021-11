Rio de Janeiro - 28/11/2021 - RIO DE JANEIRO - EDUCACAO - Estudantes foram na manha de hoje (28) para a prova do ENEM no Campus da UERJ MARACANA Foto : Fabio Costa/ Agencia O Dia - Fabio Costa/Agencia O Dia

Brasília - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou nesta segunda-feira, 29, que o gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 será divulgado no 1º de dezembro, enquanto os resultados ficarão para o dia 11 de fevereiro.

Nesta segunda-feira, 29, representantes do Inep e do Ministério da Educação (MEC) fizeram um balanço do Enem 2021. Ao todo, 2.179.559 participantes compareceram ao segundo dia do exame. O número corresponde a 70,1% das 3.109.802 inscrições confirmadas.

Dos presentes, 2.145.194 fizeram a versão impressa e 34.365, a digital. No caso do Enem impresso, 70,5% dos 3.040.909 inscritos realizaram as provas. Já no Enem Digital, 49,9% dos 68.893 inscritos compareceram. Os dados são preliminares, tendo em vista que os números definitivos dependem da apuração do consórcio aplicador e serão informados na divulgação dos resultados do Enem.

O Inep aplicou a segunda parte do exame no último domingo, 28 de novembro, em 1.747 municípios brasileiros. No total, foram 11.904 locais de aplicação e 158.445 salas de prova, considerando as duas versões de prova. Os participantes resolveram itens de ciências da natureza e suas tecnologias — química, física e biologia — e matemática e suas tecnologias.

Neste ano, as provas do Enem (Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação), foram aplicadas diante de muita polêmica sobre se houve interferência do governo federal nos conteúdos, após denúncia dos servidores do Inep de que isso estaria ocorrendo, e expectativa dos estudantes sobre o teor do exame.

O Enem deste ano também marcou o menor número de candidatos registrado desde 2005. Entre os problemas estão o cenário da pandemia da covid-19, que dificultou o estudo de milhares de estudantes, e a dificuldade em obter gratuidade na inscrição.

Apesar dos problemas citados, em entrevista coletiva realizada na sede do MEC, em Brasília, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que a educação "saiu ganhando após os dois dias de prova".

“Temos o dever de prestar contas. E, após esse segundo dia de aplicação, é nítido que a educação e a sociedade brasileira saíram ganhando. Como era previsto, o Enem haveria de ter toda a seriedade, transparência e competência dos servidores e colaboradores do MEC, do Inep, dos Correios e da Polícia Federal”, disse.

O presidente do Inep, Danilo Dupas, destacou o índice de participação. Segundo ele, mesmo em pandemia, houve a "manutenção da série histórica”. “Gostaria de agradecer ao senhor ministro Milton Ribeiro pela confiança no trabalho e pelo apoio. Os Correios foram fundamentais. Mesmo nos momentos críticos, houve tranquilidade e direcionamento sobre a logística. Além disso, bateram um recorde. Em duas horas e 41 minutos, conseguiram entregar as provas em todo o território nacional. É um marco. Também tivemos um respaldo muito grande da Polícia Federal. Todos estiveram totalmente comprometidos”, afirmou.

Reaplicação

Quem não compareceu ao exame por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais do Enem 2021 (impresso e digital) pode solicitar a reaplicação por meio da Página do Participante até a próxima sexta-feira, 3 de dezembro. É necessário anexar documentação que comprove a condição de saúde.



O prazo de solicitação para reaplicação também vale para as pessoas afetadas por problemas logísticos, de infraestrutura ou por outras ocorrências previstas em edital. Entre as situações que possibilitam a realização das provas em nova data estão: desastres naturais que prejudicaram a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local; falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural; falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao inscrito.



Quem tiver a solicitação aprovada poderá participar da reaplicação, que ocorrerá nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Nessas datas, o Inep também aplicará o exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021 e para os participantes que se inscreveram entre 14 e 26 de setembro, após nova oportunidade destinada às pessoas isentas da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020. Os resultados do Enem serão divulgados no dia 11 de fevereiro de 2022. Já os treineiros receberão os resultados 60 dias depois.