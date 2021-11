O número total de óbitos pela doença no país chegou a 614.376 - Daniel Castelo Branco

Publicado 29/11/2021 18:54

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 98 mortes relacionadas à covid-19. O número de casos no mesmo período foi de 3.843.



Com os números divulgados hoje pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o número total de óbitos pela doença no país chegou a 614.376, e o de diagnósticos positivos, 22.084.749.

No fim do dia, a média móvel de mortes ficou em 228, e a de casos em 9.268.



São Paulo (4.438.012), Minas Gerais (22.207.289) e Paraná (1.578.558) são os estados com os maiores números de diagnósticos.



Na outra ponta, Acre (88.213), Amapá (124.574) e Roraima (128.368) têm os menores números de casos já identificados.



O Instituto Johns Hopkins aponta para os 261.978.819 casos em todo mundo, e 5.205.121 óbitos desde o início da pandemia.