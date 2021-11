Conta com os gastos da noite - Reprodução

Conta com os gastos da noiteReprodução

Publicado 29/11/2021 20:52

Após se apresentar como jogador de futebol, um homem deu um calote de mais de R$ 4 mil em um bar de Fortaleza, Ceará. O caso, que aconteceu no Bairro Varjota, chama a atenção pela forma como o rapaz se comportou. Entre os itens pedidos, estavam uísque, espumantes, energéticos, cerveja, camarões e porções de picanha importada. Com informações do G1.

Segundo funcionários do bar, o homem chegou no fim da tarde acompanhado de dois seguranças e dois motoristas de aplicativo. Apresentando-se como jogador de futebol, logo começou a fazer os pedidos e convidar mulheres para sentar com ele à mesa e passou a oferecer bebida a elas e para os supostos seguranças.

Apesar do prejuízo, o responsável pelo bar não quis dar continuidade no caso. O homem foi levado a delegacia, ouvido e liberado.