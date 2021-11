OMS disse que a variante identificada pela primeira vez na África do Sul é 'preocupante' - Reprodução

OMS disse que a variante identificada pela primeira vez na África do Sul é 'preocupante'Reprodução

Publicado 29/11/2021 19:29

Minas Gerais - Uma mulher de 33 anos vinda do Congo, na África, foi internada nesta segunda-feira, 29, em Belo Horizonte, na capital mineira. A paciente foi diagnosticada com covid-19 e foi isolada no Hospital Eduardo de Menezes. Não há ainda informação se ela foi contaminada pela nova variante ômicron.

De acordo com a Prefeitura de BH, a mulher não é vacinada contra a doença. Ela saiu do Congo no dia 17 de novembro, passou pela Turquia e, três dias depois, desembarcou em São Paulo. No mesmo dia, ela seguiu para a capital mineira.

A mulher alegou que fez um teste para detecção do vírus antes do embarque, mas que o resultado teria sido negativo.

Ela afirmou que os primeiros sintomas foram percebidos no dia 22. Porém, a mulher procurou atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apenas neste domingo. As autoridades monitoram o caso para verificar se a mulher foi infectada com a nova variante.

"A equipe da unidade realizou o atendimento conforme os protocolos, comunicou ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), solicitou teste rápido, com resultado positivo, sendo solicitada a realização de genotipagem do vírus. A paciente foi internada em leito de isolamento e será encaminhada para o Eduardo de Menezes", informou a prefeitura de BH.