Eduardo Costa - Reprodução Internet

Eduardo Costa Reprodução Internet

Publicado 29/11/2021 21:43

O cantor Eduardo Costa foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais pelo crime de estelionato. Segundo. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, o cantor teria feito um contato de compra e venda em 2015, adquirindo um imóvel no valor de R$ 9 milhões de reais, em Belo Horizonte. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a promotoria, ele omitiu de forma dolosa se tratar de bem “litigioso”, obtendo “vantagem ilícita”, em prejuízo das “vítimas”.

"As vítimas e os profissionais que auxiliaram diretamente nas negociações foram mantidos em erro, mediante artifício e ardil, pelos denunciados, que omitiram tais informações. Tanto que não há qualquer menção de tais ações no contrato celebrado, constando, ao contrário, que os bens ofertados estariam livres e desimpedidos de quaisquer ônus”, diz um dos trechos da denúncia.



O MP-MG pediu a condenação do cantor e do sócio, e solicitou também que eles sejam citados para acompanhar o devido processo legal.