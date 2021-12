Joaquim Barbosa - Reprodução

Joaquim BarbosaReprodução

Publicado 30/11/2021 17:27 | Atualizado 30/11/2021 17:28

Brasília - O ex-juiz Sergio Moro procurou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa recentemente para uma conversa sobre 2022. O pré-candidato à Presidência pelo Podemos quer realizar um encontro com o relator do mensalão do PT no STF para conversar pessoalmente sobre o cenário político para 2022.

Segundo o Metrópoles, o ex-ministro do Supremo sinalizou topar o encontro assim que retornar ao Brasil - Barbosa está na Europa no momento.



O PSB, partido que o ex-ministro do STF segue filiado, debateu com Barbosa sobre a possibilidade da candidatura à presidência em 2022. O partido deve realizar pesquisas com o nome do ministro antes de qualquer decisão.