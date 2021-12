Aluna ficou ferida em experimento de química - Divulgação

Publicado 30/11/2021 15:57

Uma aluna de 16 anos ficou gravemente ferida nesta terça-feira, 30, após sofrer queimaduras em grande parte do corpo enquanto participava de um experimento de química na escola, em Anápolis (GO). A jovem está em estado grave e precisou ser transferida para um hospital em Goiânia de helicóptero.

Annelise Lopes de Andrade estava com os colegas no momento da explosão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez os primeiros socorros no próprio Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira. Depois, a jovem foi transferida para o Hospital de Urgências da Região Noroeste (Hugol), na capital.

A estudante está sedada e intubada na UTI. Ela respira com a ajuda de aparelhos e o estado é considerado delicado, de acordo com boletim médico divulgado na manhã de hoje.

O acidente

Nesta semana, Annelise e os colegas do segundo ano do Ensino Médio estão em aula remota, mas pediram autorização ao colégio para irem até lá fazer um experimento de física e química.



A escola disponibilizou uma sala aos alunos, que pretendiam gravar o experimento. A jovem era quem estava segurando o celular e filmando na hora da explosão. As informações são do Portal Metrópoles.

A coordenação do colégio afirma não ter sido informada que os estudantes usariam álcool para fazer a atividade. Nenhum professor estava na sala acompanhando o experimento.