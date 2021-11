Ao todo, oito capitais optaram por não celebrar a virada: Recife, São Luís, João Pessoa, Florianópolis, Palmas, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza - Divulgação

Ao todo, oito capitais optaram por não celebrar a virada: Recife, São Luís, João Pessoa, Florianópolis, Palmas, Belo Horizonte, Salvador e FortalezaDivulgação

Publicado 30/11/2021 13:16 | Atualizado 30/11/2021 14:08

O prefeito de Recife, João Campos (PSB) anunciou nesta terça-feira, 30, que não haverá shows na orla da cidade durante o réveillon. Um pouco mais tarde, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também cancelou as festividades do dia 31 de dezembro. Ao todo, já são nove capitais que decidiram deixar de lado a tradicional comemoração de final de ano.



"Não haverá shows promovidos pela prefeitura do Recife no réveillon da nossa cidade. [...] Nós temos avançado muito na vacinação, mas o momento ainda não chegou de promover um encontro de tal tamanho" , afirmou João Campos em entrevista à GloboNews.



Na virada para 2021, Recife não realizou queima de fogos devido à pandemia e às medidas restritivas em vigor na época. Neste ano, ela será está mantida, mas acontecerá de forma descentralizada e vai durar 17 minutos na orla de Boa Viagem, com suporte de quatro balsas no mar, de acordo com a prefeitura.



Nos polos no Ibura, em Jardim São Paulo, no Morro da Conceição e na Lagoa do Araçá, serão cinco minutos de fogos na virada do ano.

Ibaneis Rocha fez o anuncio nesta terça-feira em publicação no Twitter. O governador também pediu para que "todos observem os cuidados recomendados, especialmente neste momento de incerteza, até que possamos retomar a vida normalmente".

"Diante das recentes notícias sobre o avanço da nova variante do vírus da covid-19, decidi cancelar as festas programadas para o réveillon deste ano. Nós avançamos muito no enfrentamento da doença e não podemos arriscar um retrocesso neste combate", informou em seu Twitter oficial.



Neste mesmo contexto, diversas capitais têm cancelado eventos devido ao aumento da preocupação mundial com o avanço da nova variante Ômicron da covid-19. Ao todo, oito capitais optaram por não celebrar a virada: Recife, Distrito Federal, São Luís, João Pessoa, Florianópolis, Palmas, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza.



Histórico



O prefeito de São Luís, no Maranhão, afirmou, nesta segunda-feira, 29, que o momento é de preocupação com a nova variante, por isso uma festa com aglomeração do tamanho do réveillon não é o ideal no momento.



"Temos enfrentado a pandemia com determinação. Com isso, diante do surgimento da nova variante do coronavírus, tomei a decisão de não realizarmos o Réveillon em São Luís. O momento nos pede prudência e responsabilidade. A nossa principal missão é cuidar das pessoas", afirmou o prefeito Eduardo Braide (Podemos).



Já o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), disse que as festas planejadas na capital da Paraíba foram canceladas. No entanto, a praia estará liberada para livre circulação de pessoas e reuniões particulares. As festas em bares e em casas de shows poderão ocorrer seguindo os protocolos de prevenção à covid-19.



Em Florianópolis, Santa Catarina, a queima de fogos de réveillon ocorrerá, mas não haverá shows. De acordo com a prefeitura, o objetivo é evitar aglomerações e o contágio da covid-19. A ideia é incentivar comemorações nos próprios bairros e, assim, girar a economia local e evitar grandes aglomerações.



A prefeitura de Palmas, no Tocantins, informou que não haverá programação do réveillon 2022. Mesmo com o avanço da vacinação e o monitoramento dos indicadores epidemiológicos que detectam diminuição dos casos, a prefeitura "considera que nas condições atuais é precoce realizar uma festa visto que ocorrerá aglomerações e, portanto, risco iminente de proliferação do vírus".



A Prefeitura de Belo Horizonte também não planeja a festa de Réveillon de 2022. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 divulgou no dia 23 deste mês uma nota técnica desaconselhando a realização de eventos de fim de ano.



A prefeitura de Salvador também anunciou nesta segunda que não realizará festa de réveillon neste ano.



“Diante da chegada de uma nova variante do coronavírus e do aumento de casos na Europa, estou tomando a decisão de cancelar a Virada Salvador desse ano. Sei da importância do evento para economia da nossa cidade, mas seguimos colocando a vida das pessoas em primeiro lugar”, disse o prefeito de Salvador, Bruno Reis, no Twitter.



No último sábado, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), também publicou em redes sociais a decisão de não realizar a celebração. No dia anterior, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), já havia proibido grandes eventos para a virada no estado.



“A Prefeitura de Fortaleza não irá promover evento público no Réveillon deste ano, embora a vacinação contra a Covid-19 vá bem e os números de internações e óbitos sigam estáveis em níveis baixos. Até chegamos a considerar a possibilidade de realizar nossa tradicional festa da virada, se a situação permitisse. Mas não podemos relaxar, sob pena de colocarmos todo trabalho feito até aqui a perder. O cenário internacional é preocupante. E estamos em alerta”, disse Sarto.



Na mesma publicação, no entanto, o político afirma que fica liberada a realização de festas públicas e privadas neste final de ano. “Ficam autorizados os eventos de grande porte com capacidade até 2,5 mil pessoas em ambiente fechado e 5 mil em ambiente aberto”.



Por enquanto, as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro mantêm as festas de fim de ano, mas a decisão pode mudar caso o quadro epidemiológico sofra alterações.