Covid-19: Saúde investiga terceira suspeita de caso da variante ômicron Reprodução

Publicado 30/11/2021 14:33 | Atualizado 30/11/2021 16:21

Brasília - A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal (Cievs-DF), está investigando se um viajante que veio da África do Sul e foi diagnosticado com Covid-19 está com a variante ômicron.

De acordo com a secretaria, o homem, que tem entre 40 e 49 anos, desembarcou em Guarulhos no último sábado (27), com posterior voo para Brasília. O voo é o mesmo em que estava o outro caso confirmado de covid-19 identificado em São Paulo.



Ainda segundo a pasta, o viajante realizou teste para Covid no dia 29 de novembro no Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), o qual apresentou resultado positivo para a Covid. O caso permanece assintomático e o viajante está em isolamento domiciliar, desde a chegada à capital. Ele recebeu as três doses de vacina.

O Lacen-DF já iniciou as análises para sequenciamento genético da amostra, com o objetivo de verificar se trata-se da variante Ômicron. O prazo para conclusão do exame é de quatro dias. O Cievs-DF permanece monitorando o caso.

Além de Brasília e SP, os estados do Paraná e de Minas Gerais, também investigam casos suspeitos da variante.