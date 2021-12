Wanderson Protácio, de 21 anos, está sendo apelidado de 'novo Lázaro' após cometer diversos crimes e fugir da polícia - Reprodução

Wanderson Protácio, de 21 anos, está sendo apelidado de 'novo Lázaro' após cometer diversos crimes e fugir da políciaReprodução

Publicado 03/12/2021 11:44 | Atualizado 03/12/2021 12:26

No entanto, essa semelhança pode não ser mera coincidência. Segundo o site Metrópoles, um colega do suspeito que não foi identificado teria confirmado que Wanderson admirava Lázaro: “Disse que era seguidor do Lázaro. Eu achei estranho, mas ele considerava o maníaco um herói, e que tinha dado trabalho para a polícia de Goiás”, contou. Porém, diferentemente do criminoso capturado, o jovem não teria conhecimento para sobreviver nas matas.

No município de Gameleira de Goiás, o temor fez a Escola Municipal Fleury Adrião de Siqueira, única do distrito de Mocambinho, suspender as aulas nesta quinta-feira, 2. A decisão teria sido tomada por conta das buscas que estão sendo feitas no local, após uma denúncia de que o caseiro teria sido visto circulando em uma região próxima ao povoado, além de um motoqueiro ter dado carona para um homem desconhecido que poderia ser Wanderson.

Ainda segundo o Metrópoles, o clima seria de medo na região onde fica a escola, que tem cerca de 250 alunos, já que a maioria dos estudantes são da zona rural, onde o suspeito teria sido observado. Veículos da Polícia Militar, tanto caracterizados quando não identificados, circulam pelo local desde quinta, quando a secretaria municipal de educação liberou os alunos mais cedo.

Segundo as investigações, os crimes cometidos pelo rapaz no último domingo, 28, não teriam sido os primeiros. Vizinhos da casa onde Wanderson morava com a família, em Goianápolis, relataram que em 2019 ele teria esfaqueado a irmã da madrasta até a morte e só teria parado depois da faca quebrar. Atualmente, a casa está trancada.

Os proprietários do imóvel afirmaram ter medo do jovem voltar: "Não tínhamos muito contato. Era apenas para receber o aluguel e tratar sobre o contrato. Eles pagavam direitinho. Pouco víamos o Wanderson. Falávamos mais com o pai dele e a madrasta. Muito trabalhadores. Depois dos acontecimentos, foram embora e não tivemos mais notícias. Temos medo que o Wanderson possa aparecer por aqui também".

Outra moradora da região contou que só soube que Wanderson já teria morado ali após o início das buscas. "Foi quando outras pessoas comentaram que era o rapaz que morou aqui na rua, em 2019. Pouco o víamos. Não tínhamos contato. Ele era quieto. Jovem e não conversava", disse.

O caso

Wanderson está sendo procurado acusado de matar a esposa, que estava grávida de quatro meses, a enteada de 1 ano e um fazendeiro, que seria seu patrão. As vítimas são Raniere Aranha Figueiró, de 19 anos, e a bebê Geysa Aranha da Silva Rocha. Ambas foram mortas a facadas. O proprietário Roberto Clemente de Matos foi morto com um tiro na cabeça. Sua esposa, que não foi identificada, foi baleada no ombro e conseguiu escapar da tentativa de abuso sexual ao se fingir de morta.



As informações são de que Wanderson teria discutido com sua esposa e, após matar mãe e filha, teria ido até a casa do patrão e roubado um revólver com seis munições. Na ocasião, ele atirou no fazendeiro e tentou violentar sua companheira. A produtora rural Simone de Jesus, que socorreu a mulher, contou que ela estava "muito machucada".

Uma força-tarefa montada pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) já procura o caseiro há quatro dias na zona rural que divide Abadiânia e Alexânia. A operação conta com mais de 50 agentes, cães farejadores e até um helicóptero.