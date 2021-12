Câmeras de segurança registraram a movimentação dos criminosos dentro de uma unidade do hipermercado Extra, na zona sul de São Paulo - Reprodução

Publicado 03/12/2021 17:49 | Atualizado 03/12/2021 18:05

São Paulo - Na madrugada desta sexta-feira (3), cerca de 20 criminosos invadiram um hipermercado Extra na zona sul de São Paulo. Os assaltantes levaram televisores e outros produtos do local e fizeram 17 funcionários reféns. Um segurança foi baleado no pescoço. Até agora, ninguém foi preso.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a unidade do Extra localizada na Avenida Washington Luís, no bairro do Campo Belo, foi invadida por volta das 2h10 de hoje.

A polícia militar foi chamada e, ao chegar ao local, encontrou um motorista do estabelecimento que relatou ter sido abordado por quatro bandidos. Ainda segundo o homem, os criminosos mandaram ele sair correndo.

Nas buscas pelo local, outros 17 funcionários foram encontrados no refeitório. Eles informaram que os criminosos já haviam fugido. Um vigilante atingido por um tiro por um dos criminosos, mesmo sem reagir, segundo as testemunhas, foi socorrido levado para o Hospital São Paulo, onde permanece internado.

Os funcionários relataram ainda que aproximadamente 20 indivíduos anunciaram o assalto, exibindo armas, e obrigaram alguns deles a carregarem inúmeros produtos da loja até a ponta das docas.

De lá os assaltantes carregavam os objetos para um caminhão. Câmeras de segurança do local registraram a movimentação dos assaltantes retirando televisores, microondas e produtos de mostruário. Eles usaram empilhadeiras para levar os produtos até o veículo.