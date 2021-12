Helicóptero apreendido com 200 kg de cocaína em SP - Polícia Federal

Publicado 03/12/2021 14:10 | Atualizado 03/12/2021 14:12

São paulo - Um helicóptero com cerca de 200 quilos de cocaína foi apreendido pela Polícia Federal nesta quinta-feira (3). A aeronave foi descoberta após realizar uma série de pousos e decolagens suspeitos em uma área de plantação de cana-de-açúcar em Assis (SP).



A ação contou com o apoio do helicóptero Águia, da PM. A aeronave da marca Robinson foi funcionando e com portas abertas.

O piloto conseguiu fugir no momento da abordagem, deixando para trás uma pistola 9mm carregada. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero estava com situação de voo regularizada.



Com a ajuda de cães farejadores o suspeito foi localizado. Ele precisou de atendimento médico devido às mordidas dos cães.