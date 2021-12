Deputado do PL é flagrado pela PF com dinheiro que seria de esquema do Congresso - Divulgação

Deputado do PL é flagrado pela PF com dinheiro que seria de esquema do CongressoDivulgação

Publicado 03/12/2021 18:11 | Atualizado 03/12/2021 18:15

Brasília - O deputado do Partido Liberal, Josimar de Maranhãozinho, floi flagrado manuseando maços de dinheiro que, de acordo com a Polícia Federal, são produto direto de esquema envolvendo emendas parlamentares.

As imagens foram gravadas por uma câmera escondida pela PF, e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no escritório do político em São Luís, no Maranhão, em outubro do ano passado. Entretanto, o vídeo só veio a público nesta sexta-feira (3). As informações foram reveladas pela revista Crusoé.

Apesar da divulgação das imagens, somente ações de busca e apreensão foram realizadas. O deputado é alvo de duas investigações que tramitam no STF sobre o esquema de compra e venda de emendas parlamentares em funcionamento no Congresso.