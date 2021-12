Bebês receberam vacina da pfizer por engano - Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Publicado 05/12/2021 08:30 | Atualizado 05/12/2021 08:31

São Paulo - Ao menos duas crianças foram vacinadas contra a covid-19 por engano e estão internadas em um hospital da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Uma menina de dois meses e um menino de quatro meses receberam a dose da Pfizer na última quarta-feira, 1, ao invés de uma vacina pentavalente.



A pentavalente é um imunizante que protege as crianças contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e uma bactéria responsável por infecções no nariz, meninge e garganta. Segundo a TV TEM, a prefeitura de Sorocaba abriu um processo para apurar a responsabilidade da funcionária que trocou as doses das crianças.



"O secretário de saúde chegou e falou: ‘olha, mãe, três crianças foram vacinadas com a penta aqui, ontem. Duas delas receberam a da Covid. Nós não temos como saber quais destas crianças foram as que receberam’. Pediram desculpa, só que é uma vida. E se matasse a minha filha?", disse a mãe da bebê de dois meses, ao portal G1.

Os bebês estão hospitalizados e, até o momento, passam bem e não apresentaram qualquer problema maior. A informação passada para as famílias é de que os bebês devem ficar em observação por dois dias e depois vão ser acompanhados por uma equipe médica da prefeitura por duas semanas.