Policial algema jovem em moto e o arrasta pelas ruas de São Paulo Reprodução

Publicado 06/12/2021 08:40 | Atualizado 06/12/2021 08:50

São Paulo - O jovem Jhonny Italo da Silva, de 18 anos, que aparece em um vídeo sendo arrastado, enquanto estava algemado, por um policial militar em uma moto na última semana , escreveu um bilhete para o Fantástico, da TV Globo, e comentou sobre o medo de morrer durante a ação. "Me senti humilhado, tive medo de morrer. Cometi um erro, mas não merecia ser humilhado", afirmou.

Ele respondia em liberdade a um processo por tráfico de drogas, mas foi pego transportando maconha após bater com sua moto. O homem que gravou as imagens riu e debochou da situação. "Filma aí! Algemou e está andando igual um escravo. Óia. Vai roubar mais agora?", disse durante o vídeo.

PM em São Paulo é filmando arrastando com sua moto pela rodovia homem negro algemado. pic.twitter.com/jpjlo5DCRG — Bora Conversar Política (@BCPolitica) December 1, 2021

Em entrevista ao Fantástico, uma irmã de Jhonny admitiu que o irmão estava errado, mas lamentou a postura do PM e as palavras de quem gravou o vídeo. "Não era certo o que ele estava fazendo, mas também não foi certo o que o policial fez com ele. Ali ele estava em um momento precisando de ajuda, e não de ser julgado", afirmou Larissa.

Nas redes sociais, as reações foram de repúdio a ação policial. O ex-presidenciável Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que trata-se de uma "tortura a sangue frio". Outro usuário também comentou a situação: "Cena lamentável aquela em que um policial arrasta um jovem algemado na moto oficial da corporação. Cena que configura no mínimo, tortura e constrangimento. Este policial depõe contra a corporação que representa quando, de forma tão desumana, pratica um crime como este".