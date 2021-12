CoronaVac - Reprodução/ Internet

Publicado 06/12/2021 20:52 | Atualizado 06/12/2021 20:56

Brasília - O Ministério da Saúde não respondeu a uma oferta de vacinas realizada pelo Instituto Butantan para a aquisição de milhões de doses da CoronaVac - imunizante contra o novo coronavírus. Até o último domingo (05), a pasta não havia informado ao laboratório se a proposta será ou não aceita.



A proposta, segundo o instituto, seria de 3 milhões de doses da vacina contra a influenza e 15 milhões da CoronaVac - esta produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Não foi estipulado um prazo para que o órgão federal responda a proposta, mas o Butantan ressaltou que aguarda um posicionamento até a próxima semana.



Em nota, o Ministério da Saúde não confirmou se houve ou não a proposta de venda. Confira a manifestação na íntegra: "O Ministério da Saúde informa que o Instituto Butantan já cumpriu com a totalidade do contrato para a entrega de 100 milhões de doses da vacina CoronaVac. Para 2022, o Ministério da Saúde contará com um saldo remanescente de 134 milhões de imunizantes de 2021, somada à aquisição de 100 milhões de doses da Pfizer e 120 milhões de AstraZeneca. Essas duas vacinas foram escolhidas por terem o registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a aprovação por parte da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec)."

O instituto também procurou pelos Estados, que não manifestaram interesse na compra dos imunizantes. Já a doação depende de aprovação do Ministério da Saúde.

O gerente geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, afirmou que a vacina ainda não foi autorizada para aplicação em crianças por falta de documentos complementares.