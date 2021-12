O país perdeu 615.744 vidas, ao todo - Daniel Castelo Branco

O país perdeu 615.744 vidas, ao todoDaniel Castelo Branco

Publicado 06/12/2021 18:40

Nesta segunda-feira, 6, o Brasil registrou 108 mortes em decorrência da covid-19. A média móvel fechou o dia em 195, o menor índice desde 20 de novembro, quando o número foi igual. Desde o início da pandemia, o país perdeu 615.744 vidas, ao todo.



Com relação ao número de casos, foram 4.385 desde ontem, atingindo os 22.147.476 diagnósticos. A média móvel ficou em 8.961.

Às segundas-feiras, as estatísticas tendem a ficar abaixo da média, por conta do fim de semana. Os números tendem a se normalizar na terça. O levantamento é do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



São Paulo segue como o estado com mais casos (4.444.626). Em seguida está Minas Gerais (2.211.176), Paraná (1.583.432) e Rio Grande do Sul (1.495.752). É São Paulo também que lidera a estatística de óbitos (154.369). Atrás estão Rio de Janeiro (69.153), Minas Gerais (56.322) e Paraná (40.813).