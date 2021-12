Brasil

Caso Miguel: MPPE pede pela condenação de Sarí Corte Real por morte e abandono de incapaz

No dia 2 de junho de 2020, ela deixou o menino de 5 anos sozinho no elevador do prédio; Ele subiu até o nono andar, sofreu uma queda de cerca de 35 metros de altura e não resistiu aos ferimentos

