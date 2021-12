Indígena foi esfaqueado e enterrado vivo em Iguatemi (MS) - Divulgação

Publicado 06/12/2021 18:09

Campo Grande - Um indígena de 31 anos escapou da morte após ser esfaqueado e enterrado vivo na última quinta-feira, em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia local, o crime ocorreu após uma briga entre o indígena e três homens. Eles trabalhavam juntos em um sítio na zona rural de Iguatemi quando houve o desentendimento.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos deixaram o homem em uma cova rasa acreditando que haviam matado ele. A vítima contou que conseguiu sair da cova por conta própria, mesmo ferido por facadas, e que passou a noite escondido. Na manhã seguinte, o indígena retornou ao sítio onde trabalhava e pediu ajuda ao proprietário do local, que solicitou o socorro.

O indígena foi levado para o Hospital São Judas, em Iguatemi, e já recebeu alta. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul investiga o caso.