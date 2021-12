Frase pode ser lida nos caracteres em negrito - divulgação

Publicado 06/12/2021 16:52 | Atualizado 06/12/2021 17:00

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Rio Grande do Sul, identificou no último sábado, 4, a frase “Fora Bolsonaro", formada com caracteres em negrito, em uma de suas provas. A escrita 'enigmática' chamou a atenção, e a universidade precisou abrir um processo administrativo para apurar o caso.

A mensagem aparecia nas instruções do Pave (Programa de Avaliação da Vida Escolar). De acordo a nota divulgada pela Universidade, a pessoa responsável pela mensagem já foi identificada. A instituição afirma que a integridade do exame não foi prejudicada.



Confira a nota oficial da UFPel:

A administração da Universidade tomou conhecimento, no último domingo, 5, de inclusão em sua prova do Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) de formatação de caracteres em negrito compondo mensagem de cunho político na folha de instruções.



Cumpre informar à comunidade que a autoria da iniciativa já foi identificada, que não há qualquer indício de ofensa à integridade da prova e que já foi instaurado processo administrativo destinado à plena apuração dos fatos e responsabilidades.



A UFPel reitera seu compromisso com a comunidade universitária e regional com a transparência, integridade e regularidade de todos seus processos.