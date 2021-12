Marco Antonio Barion, ou Russo, como era conhecido, morreu após ser baleado dentro de carro - Reprodução Facebook

Marco Antonio Barion, ou Russo, como era conhecido, morreu após ser baleado dentro de carro Reprodução Facebook

Publicado 06/12/2021 18:14 | Atualizado 06/12/2021 18:16

São Paulo - O secretário de Governo de Nova Odessa, Marco Antônio Barion, mais conhecido como Marco Russo, foi assassinado a tiros, na manhã desta segunda-feira (6), quando deixava sua casa para trabalhar. Ex-presidente do PT de Americana, Barion foi atingido por pelo menos 12 disparos, o que, segundo a Polícia Civil, caracteriza uma execução.

A motivação do assassinato ainda é desconhecida. A prefeitura suspendeu o expediente e decretou luto oficial de três dias. A Câmara cancelou a sessão legislativa desta noite.

Barion foi morto na Rua Guilherme Klavin, próximo ao condomínio onde residia, no bairro Marajoara. Testemunhas ouvidas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência contaram que seu carro foi interceptado por um automóvel de cor branca, onde estavam um ou mais atiradores.

Depois da sucessão de disparos, os suspeitos fugiram. A Polícia Militar isolou o local do crime para a perícia. Os peritos da Polícia Civil recolheram cápsulas deixadas no local.

A prefeitura emitiu nota lamentando "profundamente" o assassinato do gestor. "Aguardamos mais informações das forças de segurança. Em função desta tragédia, o expediente do Paço Municipal foi suspenso nesta segunda-feira, 6 de dezembro. A programação do Natal Celebre a Esperança 2021, marcada para esta noite na Praça Central, também está adiada", diz a nota.

A Câmara publicou ato adiando a realização da 39ª sessão ordinária, que aconteceria nesta segunda-feira, 6, a partir das 14 horas. A sessão foi transferida para a quarta-feira, 8. Russo foi assessor legislativo na Câmara de dezembro de 2019 a novembro de 2020.

"Um crime que choca toda a cidade e causa grande comoção. Nova Odessa é uma cidade pacata e jamais imaginamos que algo assim pudesse acontecer aqui", postou o presidente da Casa, Elvis Ricardo Garcia, o Pelé (PSDB), em nome dos vereadores.

Marco Barion era cientista social pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Filiado ao PT, foi assessor e secretário parlamentar do ex-deputado federal petista José Mentor, além de ter atuado como secretário de Administração da prefeitura de Artur Nogueira (SP).

"Nosso mandato está consternado com a notícia do assassinato do companheiro Marco Russo, importante liderança do Partido dos Trabalhadores em Americana e região e que ocupava o governo na Prefeitura de Nova Odessa. Russo foi assassinado quando saía de casa para trabalhar. Deixamos aqui nossa solidariedade aos familiares, amigos e a toda militância do PT que hoje perde um grande companheiro. Esperamos que as forças de segurança possam identificar e punir os responsáveis por esse crime bárbaro", escreveu a vereadora Professora Juliana, do PT de Americana.