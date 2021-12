Presidente Jair Bolsonaro - Reprodução

Presidente Jair BolsonaroReprodução

Publicado 06/12/2021 18:25 | Atualizado 06/12/2021 18:28

Brasília - Organizada pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a entrega do prêmio Moacir Micheletto ao presidente Jair Bolsonaro ocorreu nesta segunda-feira dentro do gabinete do chefe do Executivo, no Palácio do Planalto. Não houve transmissão pela internet, como originalmente se previa.



A TV Brasil chegou a publicar um link no YouTube para a cobertura do evento, previsto para as 17 horas na agenda de Bolsonaro. A mudança foi comunicada repentinamente à imprensa pela FPA sem qualquer explicação.



Pela manhã, o presidente ficou por quase duas horas no posto médico do Planalto, antes de se reunir com o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário.



O Broadcast Político procurou a Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do governo logo cedo para obter detalhes sobre a ida ao local, mas ainda não obteve retorno.



O prêmio Moacir Micheletto é uma condecoração da FPA dada a personalidades que teriam obtido destaque na defesa e promoção da agropecuária brasileira.