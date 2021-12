Sérgio Rubens, vice-presidente do PCdoB - Reprodução

Publicado 06/12/2021 20:18 | Atualizado 06/12/2021 20:20

São Paulo - Sérgio Rubens de Araújo, vice-presidente do PCdoB, morreu no último domingo (5) em decorrência de uma parada cardíaca. Ele tinha 73 anos. O anuncio do falecimento foi feito pelo Partido Comunista do Brasil.



Em nota, a presidenta nacional do Partido, Luciana Santos, lamentou a "intempestiva" perda e reforçou o legado de Sérgio Rubens.

Nesta segunda-feira (6), diversos políticos lamentaram a perda. O ex-presidente Lula, relembrou a luta de Sérgio Rubens contra a ditadura militar. "Recebi com tristeza a notícia da morte de Sergio Rubens. No MR8, teve papel importante na luta contra a ditadura militar, passando 10 anos na clandestinidade. Na democracia, que ajudou a conquistar, foi dirigente do PPL e vice-presidente do PCdoB. Meus sentimentos aos familiares", escreveu Lula.



Companheiros de partido também se manisfetaram. A deputada federal Jandira Feghali fez uma publicação dizendo que Rubens "dedicou a vida à luta pela pátria e pelo povo". "O Brasil perdeu Sérgio Rubens de Araujo Torres, vice-presidente do PCdoB, neste 5 de dezembro de 2021. Grande revolucionário, ele dedicou a vida à luta pela pátria e pelo povo na liderança do MR-8, PPL e do Partido Comunista. Sérgio Rubens, honraremos seu exemplo e legado!", disse.



O deputado federal, Orlando Silva, também do PCdoB, relembrou a felicidade de Rubens ao contar que tinha tomado a terceira dose da vacina contra a Covid-19: "Na segunda-feira passada (29) conversei por duas horas com Sérgio Rubens. Elogiei ele por parecer mais disposto e ele disse: “estou me cuidando!” Estava feliz por ter tomado a terceira dose da vacina contra a Covid."



Rubens Jr., deputado federal, afirmou que a "integridade e coerência política" sempre marcaram a carreira política de Sérgio Rubens: "Triste perda. Hj nos despedimos do vice-presidente do @PCdoB_Oficial, amigo Sérgio Rubens. Integridade e coerência política sempre marcaram seu legado, q será honrado por tds nós que o conhecemos. Minha solidariedade aos amigos e familiares nesse momento de luto. Descanse em paz."



Além da política, Rubens seguiu carreia como cineasta e foi destaque na cultura nacional e popular. Homenagens fora feitas na manhã desta segunda-feira e o seputalmento foi às 15h30 no cemitério São Pedro, em São Paulo.