Objeto foi deixado sobre a mesa de um professorReprodução/Redes Sociais

Publicado 06/12/2021 08:29

São Paulo - A Corregedoria da Polícia Militar está investigando um acontecimento um tanto quanto inusitado: um pênis de borracha foi encontrado na mesa de um professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na Zona Norte de São Paulo, no dia 12 de novembro.



Segundo a Folha de S. Paulo, a mesma pessoa que deixou o objeto no local também derramou água sobre o computador do docente. Como não havia câmeras na sala, alunos e funcionários foram obrigados a permaneceram lá até que o caso fosse resolvido. No entanto, como o autor não foi encontrado, eles foram liberados.

Mesmo tendo dado o que falar entre agentes da corporação e virado motivo de piadas nas redes sociais, o acontecimento pode ter consequências graves. A Corregedoria recolheu objetos, inclusive o pênis, para identificar as digitais deixadas nas superfícies e compará-las com as dos integrantes da academia. Caso o autor seja encontrado, ele pode até ser expulso.

Atualmente, a Academia do Barro Branco tem 660 cadetes e cerca de 140 funcionários, além de ser responsável por formar os principais quadros da corporação.