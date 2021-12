Presidente Jair Bolsonaro e ex-ministro Sergio Moro - Agência Brasil

Brasília - O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e pré-candidato a presidente da República Sergio Moro (Podemos) avaliou como “muito ruim” o atual governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). A fala de Moro foi uma resposta ao mandatário, que ironizou sua candidatura, nesta segunda-feira, 6, ao dizer que ele não aguentaria "dez segundos de debate"

Em uma entrevista ao programa Nova Manhã, da Rádio Nova Brasil FM, o ex-juiz foi foi questionado sobre a provocação feita pelo chefe do Executivo federal e rebateu:

“Desculpe aqui, não quero ser ofensivo com ninguém: esse governo é muito ruim. Esse governo é tão ruim porque, normalmente, é muito fácil um governo se reeleger. Você está na máquina. Se você faz um governo minimamente bom, você consegue se reeleger. O presidente está com medo. Com isso, quer ficar desviando o foco das pessoas. Por isso, fica lá ofendendo”.

Moro foi ministro de Bolsonaro por um ano e quatro meses. Ele acusou o presidente de cometer crises de responsabilidade após se retirar da pasta da Justiça e Segurança Pública, em abril de 2020. “Pessoas brasileiras estão cansadas dessas brigas que não levam a nada. Eles querem um país melhor. Para isso, é preciso manter a capacidade de diálogo”, afirmou o pré-candidato ao Palácio do Planalto.

Na visão de Moro, o presidente “se incomoda” porque pretende esconder os problemas enfrentados durante o seu governo. “Na verdade, quando ele faz essas estripulias, seja em relação a mim ou em relação a qualquer pessoa, o que ele quer que as pessoas esqueçam? A inflação. Quer fazer esquecer que quando a pessoa vai no mercado ou no posto de gasolina, tem que deixar a carteira dela. Ele quer que as pessoas esqueçam que ele desmantelou o combate à corrupção”, complementou o ex-juiz.