Covid-19: Brasil tem 274 mortos nas últimas 24 horas - Reprodução

Publicado 07/12/2021 18:17 | Atualizado 07/12/2021 18:28

São Paulo - Com as últimas 274 mortes registradas pelo Brasil nas últimas 24h, o país chegou as 616.018 vítimas de covid-19 desde o início da pandemia. A média móvel apresentou uma leve queda, e fechou o dia em 191, o menor patamar desde 22 de abril de 2020.



O número total de casos chegou a casa dos 22.157.726. Desde ontem, foram 10.250 novos testes positivos em todo país. A média móvel de diagnósticos está em 9.308.

Os dados são compilados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) diariamente. No ano passado, o grupo passou a divulgar as estatísticas após um 'apagão' no painel até então alimentado pelo Ministério da Saúde.



Segundo a Universidade Johns Hopkins, em todo mundo, 266.925.825 testes deram positivo e 5.268.520 pessoas morreram vítimas da doença.