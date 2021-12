PM usou sirene de viatura para comprar sorvete em Barueri (SP) - Reprodução/redes sociais

PM usou sirene de viatura para comprar sorvete em Barueri (SP)Reprodução/redes sociais

Publicado 08/12/2021 18:35 | Atualizado 08/12/2021 18:36

São Paulo - A Polícia Militar de São Paulo instaurou um procedimento administrativo para investigar a conduta de uma oficial que teria ligado a sirene da viatura para abrir caminho no trânsito do município de Barueri, na Grande São Paulo, para comprar sorvete. O caso repercutiu após a própria oficial Ligia Lima publicar um vídeo da ação em suas redes sociais. Após o episódio viralizar, o vídeo foi apagado.



No final do vídeo, a PM está acompanhada de outro policial, que não foi identificado. Ela abre a porta traseira da viatura e coloca os saquinhos de supermercado sobre o banco do carro e ironiza: "Parabéns para vocês que acompanharam o 'stories' até aqui, mas não era nada, não (...) Achei que não ia dar tempo de comprar meu sorvete. Achei que ia fechar", diz, sorrindo.

Após a repercussão negativa do caso, a PM desativou suas redes sociais e publicou uma mensagem irônica. "Os caras comem traveco e ninguém enche o saco. Eu como sorvete e tenho que ouvir. Kkk", escreveu.

Em nota enviada ao iG, a Polícia Militar informa que instaurou um procedimento administrativo pela Corregedoria em desfavor da equipe exibida nas imagens.

"Os policiais foram ouvidos e a Corregedoria trabalha no esclarecimento dos fatos e responsabilização dos envolvidos. A Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e as responsabilidades em todas as esferas de direito estarão discorridas na conclusão da apuração."