Ministério de Damares quer transformar garimpeiros e pecuaristas em povos tradicionaisDivulgação Ibama

Publicado 08/12/2021 16:22 | Atualizado 08/12/2021 16:34

Brasília - O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, quer transformar garimpeiros e pecuaristas em povos tradicionais. A discussão está registrada em atas de reuniões da pasta e vieram a público nesta quarta-feira (8).

De acordo com a lei brasileira, as comunidades tradicionais possuem o direito a seus territórios e de acesso aos recursos naturais que tradicionalmente usam para sua reprodução física, cultural e econômica. Fazem parte desta lista indígenas, quilombolas, caboclos, caiçaras, extrativistas, jangadeiros, pescadores, ribeirinhos e seringueiros.

Já os garimpeiros e pecuaristas fazem parte de um grupo apoiam o governo de Jair Bolsonaro (PL). Além disso, ambas as categorias estão no centro do debate ambiental por conta do caráter exploratório dessas atividades.