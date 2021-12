Homens são suspeitos de explodir caixas eletrônicos - Reprodução / TV Globo

Publicado 08/12/2021 22:00

Nesta quarta-feira, 8, oito homens suspeitos de planejar um ataque a caixas eletrônicos foram mortos durante uma ação da Polícia Militar no município de Araçu, em Goiás . O grupo estava em uma chácara, onde foram apreendidas dez armas, de acordo com a PM.



A identificação dos suspeitos será feita pela Polícia Civil, mas todos eles eram de São Paulo e tinham passagem por roubo de cargos e banco. Nenhum policial ficou ferido durante a ação.



O serviço de inteligência da polícia recebeu informações sobre a localização dos suspeitos nessa terça (7), quando a operação foi montada.



"Não sabíamos a quantidade de pessoas, apenas que estavam fortemente armados. Deslocamos para lá com a intenção de realizar a abordagem, fomos recebidos com disparos de armas de fogo e revidamos à injusta agressão", disse o coronel Marcelo Granja ao G1 .



Os suspeitos baleados chegaram a ser levados ao Pronto Socorro de Araçu, informou a PM, mas eles não resistiram aos ferimentos e morreram.

Além das armas, no local também foram encontrados três rádios comunicadores, explosivos e celulares.



O coronel informou que a corporação acredita que os suspeitos planejavam crimes na cidade de Nova Crixás, no mesmo estado. "Encontramos alguns documentos de que um deles esteve em menos de uma semana em Nova Crixás, provavelmente realizando levantamentos do local, o que nos leva a crer que eles atuariam nessa cidade", afirmou.

"Os celulares deles tinham vários áudios comunicando que provavelmente alguns estariam deslocando para que retornassem com mais pessoas, a fim de cometerem o crime no que tange ao novo cangaço em Goiás", completou.