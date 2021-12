Avião retorna ao aeroporto por conta de 'mau-cheiro' - Divulgação

Publicado 08/12/2021 20:12 | Atualizado 08/12/2021 20:16

Brasília - Um avião da Gol Linhas Aéreas, que decolou de Brasília com destino a Porto Velho (RO), precisou retornar ao aeroporto depois que foi detectado um "mau-cheiro" na aeronave. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (8).



De acordo com a companhia aérea, o avião tinha 111 passageiros e havia saído às 8h55 do Aeroporto Internacional de Brasília. A volta ocorreu "por precaução" e a aeronave foi enviada para uma manutenção não programada.

Ainda segundo a Gol, os passageiros foram realocados em outro avião, que decolou às 13h. Os clientes receberam assistência e alimentação até iniciarem novamente o processo de embarque, informou a companhia. "A GOL lamenta os transtornos causados, mas reforça que todos os procedimentos visam garantir a Segurança de todos a bordo", disse a empresa em nota.