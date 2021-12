Brasil

Bolsonaro envia ao Senado indicação de Hélio de Oliveira para diretoria da Ancine

Segundo o despacho, publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, o mandato de Oliveira teria início em 25 de junho de 2022, decorrente do término do mandato de Mariana Ribas da Silva

Publicado 10/12/2021 10:24 | Atualizado há 3 horas