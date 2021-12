Mais de 1 mil empresas são afetadas por ciberataque 'sofisticado' nos EUA - Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Publicado 10/12/2021 18:06

Publicado 10/12/2021 18:06

Brasília - A Polícia Federal foi acionada na manhã desta sexta-feira, 10, para atender ocorrência de ataque cibernético aos sistemas do Ministério da Saúde e de modificação do conteúdo exibido em seu site (defacement).



Segundo a PF, os bancos de dados de sistemas do Ministério da Saúde não foram criptografados, ou seja, os autores do ataque não "embaralharam" o conteúdo para que ele ficasse inacessível. O comunicado diz que houve um comprometimento de sistemas de notificação de casos de Covid, do Programa Nacional de Imunização e do ConectSUS.



Uma equipe da Polícia Federal do Núcleo de Operações de Inteligência Cibernética se deslocou para o “data center” do Ministério da Saúde (DATASUS), onde foram procedidas as primeiras análises periciais para a investigação policial.



"A PF instaurou inquérito policial nesta tarde para apuração de autoria e materialidade dos crimes de invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço informático, telemático ou de informação de utilidade pública e associação criminosa", diz a nota



