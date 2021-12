Bahia: 3.774 pessoas estão desabrigadas após chuvas intensas no estado - Reprodução Internet

Publicado 12/12/2021 11:18

Bahia - A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou neste domingo que quase 70 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelas fortes chuvas no Sul da Bahia. Destas, 3.774 perderam suas casas e estão desabrigadas. A informação é do G1.

Alguns vilarejos estão ilhados, dificultando o acesso dos bombeiros. Ainda de acordo com a Sudec, 30 cidades estão em situação de emergência.



Cerca de 241 militares do Corpo de Bombeiros e dois helicópteros atuam no resgates de vítimas e no apoio às comunidades afetadas neste domingo.

O governador Rui Costa está visitando as cidades de Porto Seguro, Prado, Teixeira de Freitas, Jucuruçu e Itamaraju, que foram fortemente afetadas pelo temporal. O presidente Jair Bolsonaro também é esperado no estado.

Caixa vai liberar FGTS para cidades atingidas pelas chuvas

As famílias atingidas pelas fortes chuvas e enchentes na Bahia e em Minas Gerais terão acesso ao saldo do FGTS. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro neste sábado, em discurso após a formatura de alunos da escola naval.



Afetados pelas chuvas denunciam falta de assistência do governo

Durante o quarto dia seguido de chuvas e alagamentos por conta de um ciclone tropical que atinge as regiões sul e extremo sul do estado, e parte de Minas Gerais. Ao iG, moradores da região que tentam auxiliar no resgate e no envio de mantimentos para quem está isolado e sem energia elétrica denunciam a assistência precária fornecida pelos governos estadual e federal diante da situação.