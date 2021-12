Caso será investigado pela 12ª delegacia em Taguatinga - reprodução/google streetview

Publicado 12/12/2021 17:41

Um funcionário da limpeza dde um hotem em Taguatinga, no Distrito Federal, encontrou um feto no vaso sanitário durante seu turno na manhã de ontem, 11.



O homem acreditava que o vaso estava entupido. Ao retirar o que estava bloqueando a passagem da água, constatou que tratava-se de um feto humano com o tamanho da palma da mão, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Segundo o Correio Braziliense, o local foi isolado e a polícia acionada. A equipe do Instituto de Criminalística foi até o local e ralizou a perícia. As investigações serão conduzidas pela 12ª Delegacia de Taguatinga Centro.