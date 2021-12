Polícia apreende tabletes de maconha dentro de um caixão em São Paulo | Brasil | O Dia

Polícia apreende tabletes de maconha dentro de um caixão em São Paulod - Divulgação

Publicado 12/12/2021 14:04

São Paulo - Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária apreenderam, neste domingo, 119 tabletes de maconha escondidos em um caixão, durante uma blitz no km 445 da Rodovia Raposo Tavares, em Assis, em São Paulo. Segundo a corporação, o carro funerário estava sendo transportado em cima de um guincho.

Polícia apreende tabletes de maconha dentro de um caixão em São Paulo Divulgação De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista do guincho disse que foi contratado para levar o carro funerário de Limeira, no interior paulista, para Londrina, no Paraná.

O motorista do carro funerário foi detido. Ele, as drogas, o caixão e os veículos foram encaminhados até a Central de Polícia Judiciária de Assis. No entanto, a polícia não informou se o condutor do guincho acabou preso.