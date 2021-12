Publicado 13/12/2021 18:53 | Atualizado 13/12/2021 18:54

São Paulo - Uma instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde prejudicou a divulgação dos dados da pandemia nesta segunda-feira (13). Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), não foi possível acessar os números das secretarias de saúde de Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Tocantins e São Paulo - líder de casos e mortes.

Desta forma, foram mantidos os reportes de sábado, quando, por conta do expediente do fim de semana, os óbitos e diagnósticos confirmados tendem a serem menores. Desta forma, o país contabilizou 2.082 novos casos e 48 mortes. Ao todo, já são 22.200.953 óbitos desde o início da pandemia, e 616.878 vidas perdidas. A média móvel de óbitos está em 162 - já a de casos, em 6.353.



Segundo o Instituto Johns Hopkins, 270.111.579 casos de covid-19 já foram registrados em todo o mundo. O total de mortes está em 5.305.447.