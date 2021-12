Filho do presidente Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, é intimado pela PF - Reprodução/Instagram

Filho do presidente Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, é intimado pela PFReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 08:28 | Atualizado 15/12/2021 08:30

Brasília - O filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, foi intimado a prestar depoimento à Polícia Federal (PF). O órgão, que deve ouvi-lo ainda esta semana, apura o pagamento de uma suposta propina que empresários teriam pago a ele.

A suspeita é de que Renan tenha se associado a outras pessoas "no recebimento de vantagens de empresários com interesses, vínculos e contratos com a Administração Pública Federal e Distrital sem aparente contraprestação justificável dos atos de graciosidade". Isso é o que diz um trecho do inquérito da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, divulgado pelo jornal O Globo.

De acordo com a publicação, a corporação investiga se a empresa do filho do mandatário (Bolsonaro Jr Eventos e Mídia) foi utilizada para promover articulações entre a Gramazini Granitos e Mármores Thomazini, grupo que atua nos setores de mineração e construção, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

O grupo presenteou Renan e o empresário Allan Lucena, um dos parceiros comerciais dele, com um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil. Depois de um mês, os representantes da empresa se reuniram com Marinho em um encontro que contou com a participação de Renan e, de acordo com o próprio ministério, foi marcado a pedido de um assessor especial da Presidência.

Diante disso, o advogado do filho de Bolsonaro, Frederik Wassef, disse ao jornal que não pode comentar a intimação porque o caso corre em segredo de Justiça. Ainda assim, ele negou que o 04 tenha ganhado um carro ou praticado "qualquer ato ilícito" e disse que o inquérito é fruto de uma suposta "perseguição da esquerda".