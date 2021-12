Outras 15.199 estão desalojadas em todo o estado da Bahia por conta dos temporais que atingem a região - Reprodução

Outras 15.199 estão desalojadas em todo o estado da Bahia por conta dos temporais que atingem a regiãoReprodução

Publicado 15/12/2021 16:21 | Atualizado 15/12/2021 16:22

Segundo balanço divulgado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec), nesta quarta-feira, 15, subiu para 12 o número de mortos em virtude das fortes chuvas que caem no sudoeste, sul e extremo sul da Bahia. Na última semana, os temporais fizeram os rios da região transbordarem e com isso, casas foram inundadas, estradas e pontes foram destruídas e algumas cidades estão ilhadas e sem comunicação.

Até a terça-feira, 14, um total de 11 vitimas fatais haviam sido confirmadas. O 12º óbito aconteceu na cidade de Itapetinga. O número de feridos continua com 267 e um total de 220.297 pessoas foram atingidas pela chuva.

As mortes foram registradas nas cidades de Itamaraju (3), Amargosa (2), Itaberaba (2), Itapetinga (1), Macarani (1), Prado (1), Ruy Barbosa (1) e Jucuruçu (1).

O número de pessoas que perderam as casas também segue o mesmo: 6.371 pessoas ficaram desabrigadas e precisaram de apoio das prefeituras.

Outras 15.199 estão desalojadas, ou seja, tiveram de abandonar seus imóveis, mas não necessitaram de abrigo do município.

O número de municípios em situação de emergência no estado continua em 51. Confira abaixo quais são:



Alcobaça, Amélia Rodrigues, Anagé, Baixa Grande, Belmonte, Boa Vista do Tupim, Camacan Canavieiras, Caravelas, Cocos, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Iaçu, Ibicoara, Ibicuí, Ibirapuã, Ilhéus, Itabela, Itapebi, Itaberaba, Itacaré, Itagimirim, Itamaraju, Itambé, Itanhém, Itapetinga, Itaquara, Itarantim, Jaguaquara, Jiquiriçá, Jucuruçu, Lajedão, Macarani, Maragogipe, Marcionílio Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mucugê, Mucuri, Mutuípe, Nova Viçosa, Prado, Ribeira do Pombal, Ruy Barbosa, Santa Cruz Cabrália, Santanópolis, Teixeira de Freitas, Teolândia e Vereda.