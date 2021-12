Cabo Daciolo publica vídeo em que apoia candidatura de Ciro Gomes para presidente - Câmara dos Deputados e Reprodução/Twitter

Cabo Daciolo publica vídeo em que apoia candidatura de Ciro Gomes para presidente Câmara dos Deputados e Reprodução/Twitter

Publicado 16/12/2021 13:49

O ex-deputado federal e ex-bombeiro Cabo Daciolo (PMB-RJ) desistiu da pré-candidatura à presidência da República e declarou que vai apoiar Ciro Gomes (PDT) nas eleições de 2022. O anúncio foi feito em um vídeo publicado por Ciro na manhã desta quinta-feira. Daciolo apareceu no saguão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e contou, em tom emocionado, que recebeu um "pedido do espírito santo".

"Pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes. Irmãozão, no dia da eleição, em 2022, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá, saiba que que esse voto foi do Cabo Daciolo", afirmou o ex-deputado.

Em seguida, Daciolo falou sobre o chamado divino que recebeu para apoiar Ciro na corrida presidencial no ano que vem. "Eu não sei por quê eu estou fazendo isso, mas sei que o criador está mandando eu falar isso para você. Guarda isso aí meu irmão, continua no caminho do Senhor, jejua, ora, porque você verbalizou Jesus como salvador da sua vida", disse ele.

Depois, o ex-bombeiro deixou uma mensagem de carinho para Ciro e disse que a candidatura dele é "um propósito de Deus". "Eu quero dizer que te amo e foi um momento especial estar contigo ontem. Eu sei que foi propósito de Deus. Não sei se amanhã você vai estar nessa cadeira, mas persevera nos seus sonhos", afirmou.

Na publicação, Ciro agradeceu ao Cabo Daciolo. "Obrigado, Cabo Daciolo pelas palavras carinhosas e o abraço fraterno de ontem. Que Deus ilumine nossos passos", disse ele.

Nesta quarta-feira, 15, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra Ciro e seu irmão, o ex-governador do Ceará Cid Gomes, para investigar um suposto esquema de corrupção envolvendo obras da Arena Castelão para Copa do Mundo de 2014. A justiça também determinou a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico deles.