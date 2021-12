O ex-Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin - Alexandre Brum / Agencia O Dia

Publicado 16/12/2021 18:17

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 16, que pretende "ouvir muito para dar o segundo passo" em relação a possível candidatura a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a eleição presidencial de 2022. A declaração foi dada durante participação no 6º Congresso Nacional do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), na cidade de Mongaguá, no litoral de São paulo, um dia depois de anunciar sua saída do PSDB.

O ex-governador afirmou que o momento será de muita conversa até que aconteça uma decisão sobre seu futuro político e não deu prazo para definir se será ou não vice-presidente na chapa de Lula.

"Eu dei o primeiro passo, agora, nós vamos ouvir muito, conversar muito, para poder dar um segundo passo. Então, vamos aguardar, a hora é de ouvir bastante e conversar bastante. E nesse momento, é o momento de grandeza política, de espírito público e de união", afirmou Alckmin.

O ex-governador também não informou quando se filiará em um novo partido, mas já afirmou que siglas como PSB e Solidariedade, estão entre as interessadas.

Alckmin também destacou que o momento requer pacificação política. "O que é importante nesse momento, que o país passa por dificuldade, é a pacificação, e o primeiro passo para isso é retomar o diálogo, para poder enfrentar o grande desafio que é a retomada do crescimento, as pessoas terem emprego, renda, poderem viver dignamente", destacou o ex-governador.

Em relação a saída de seu antigo partido, o político afirmou que a desfiliação aconteceu por conta de uma série de mudanças que ocorreram no partido ao longo do tempo.

"Fui um dos fundadores do PSDB, 33 anos atrás. Não é com alegria que a gente faz isso. Mas é necessário. Estamos vivendo um outro momento da vida política".