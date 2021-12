Pesquisa PoderData ouviu 2,5 mil pessoas por telefone - Reprodução

Publicado 16/12/2021 17:33 | Atualizado 16/12/2021 17:34

A pesquisa do Instituto Datafolha nesta quinta-feira, 16, divulgou os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022. O levantamento aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua em primeiro lugar na pesquisa e venceria a eleição no primeiro turno se a disputa fosse hoje.

No primeiro cenário, Lula (PT) aparece em primeiro lugar com 48%, atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com 22%, Sergio Moro (Podemos) em 9% na pesquisa, Ciro Gomes (PDT) com 7% e, com 4%, João Doria (PSDB). Já os votos em branco/nulo/nenhum representam 8% e não sabe 2%.

Já no cenário B, Lula assume a liderança com 47% e Bolsonaro com 21%. Os dois são seguidos por Sergio Moro (Podemos) com 9%, Ciro Gomes (PDT) em 7%, João Doria (PSDB) 3%, Simone Tebet (MDB) 1%, Rodrigo Pacheco (DEM) 1%, enquanto Alessandro Vieira (Cidadania), Felipe D'Ávila (Novo) e Aldo Rebelo (sem partido) com 0%. Branco/nulo/nenhum representam 8% e não sabe 2%.

A pesquisa ouviu 3.666 pessoas entre os dias 13 e 16 deste mês em 191 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.