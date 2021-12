Em São Paulo, a ômicron chegou através de um casal vindo da África do Sul, onde casos foram confirmados. Já há dez casos confirmados da variante. - Reprodução

Publicado 16/12/2021 15:29

São Paulo - A prefeitura da capital paulista investiga os convidados de uma festa em que um paciente com a variante ômicron da Covid-19 frequentou antes de descobrir que estava com a doença. A secretaria municipal de SP afirmou que monitora 90 participantes.

De acordo com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, dos 90 participantes monitorados, 22 deles testaram positivo para a covid-19 e aguardam o sequenciamento genético para verificar se foi infectado com a nova variante.

"Nós fizemos um primeiro monitoramento de nove pessoas que tiveram contato com aquela pessoa. Dessas nove, sete tiveram sequenciamento positivo para a variante ômicron. Das 90 pessoas que nós estamos acompanhando, 22 testaram positivo para a Covid. Elas passam bem, não estão sintomáticos. O sequenciamento genômico desses 22 casos está em curso neste momento para que a gente possa apresentar o resultado", disse o secretário para a TV Globo.

O sequenciamento genético dos pacientes que testaram positivo está sendo feito no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul, e deve ficar pronto nos próximos dias.

Como ainda não há confirmação da variante ômicron nesses pacientes, o secretário de Saúde disse que tem monitorado e busca o rastreamento das demais pessoas que participaram da festa para fazer a testagem para a covid-19.

"Na área [onde aconteceu a festa] nós temos uma unidade básica de saúde, que está fazendo a testagem dessas pessoas. Às vezes elas não testam positivo, mas os sintomas aparecem depois. E a gente faz esse acompanhamento no período de 15 dias", afirmou Aparecido.

Após a contaminação nessa festa, o secretário afirma que as pessoas devem ficar em alerta e evitar aglomerações e festas durante o fim do ano. "A pandemia não passou. Ainda há a necessidade do uso das máscara e evitar as aglomerações. É importante também participar de eventos familiares onde todas as pessoas estejam vacinadas e apresentem o passaporte da vacina", declarou.

Em São Paulo, a ômicron chegou através de um casal vindo da África do Sul, onde casos foram confirmados. Já há dez casos confirmados da variante.