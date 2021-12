Versão pediátrica da vacina da pfizer ainda não está disponível no país - INA FASSBENDER / AFP

Versão pediátrica da vacina da pfizer ainda não está disponível no paísINA FASSBENDER / AFP

Publicado 17/12/2021 12:12

São Paulo - O Governador de São Paulo, João Doria, autorizou o Estado a iniciar negociação com a farmacêutica Pfizer para adquirir a vacina contra a covid-19 destinada a crianças.

A Secretaria da Saúde estadual encaminhou na quinta-feira, 16, um ofício à empresa comunicando o interesse do governo, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar no mesmo dia o uso em crianças de 5 a 11 anos. A vacina para este público é diferente da administrada atualmente para adultos e adolescentes.No entanto, a farmacêutica confirmou, nesta sexta-feira, 17, que ainda não há data de previsão para a chegada das doses da versão pediátrica do imunizante no país . Isso porque, uma negociação ainda está sendo feita entre a empresa e o governo federal. Logo, esse prazo pode ser estabelecido a qualquer momento.