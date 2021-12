Antônio Sanchez Sales foi um dos fundadores do PSDB - Reprodução

Publicado 17/12/2021 13:42 | Atualizado 17/12/2021 13:55

São Paulo - Um dos fundadores do PSDB, Antônio Sanchez Sales, de 73 anos, morreu após ser atingido por golpes de facão na cabeça, quando estava em sua chácara, no Varjão, cidade-satélite de Brasília. O político teve morte cerebral devido às agressões e o óbito foi confirmado na última quinta-feira (16).

De acordo com a polícia, Sanchez foi encontrado pelo caseiro que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O político foi socorrido para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde estava internado desde a última sexta-feira (10). No prontuário, o caso é descrito como "morte encefálica por agressão física por latrocínio".



A 6ª Delegacia de Polícia do DF investiga o crime e os policiais não confirmaram se o caso será tratado como latrocínio (roubo seguido de morte).