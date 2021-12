Anvisa comenta portaria do governo federal com medidas sanitárias - Divulgação/Sergio Lima

Publicado 17/12/2021 15:26 | Atualizado 17/12/2021 16:07

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) repudiu as declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre intimidação contra técnicos da agência que autorizaram o uso da vacina Pfizer em crianças entre 5 e 11 anos. A Anvisa disse que se encontra no "alvo do ativismo político violento".

A Anvisa informou que seu ambiente de trabalho é isento de pressões internas e avesso a pressões externas. Em nota, a agência afirmou que o serviço público aqui realizado, no que se refere à análise vacinal, é pautado na ciência e oferece ao Ministério da Saúde, o gestor do Plano Nacional de Imunizações (PNI), opções seguras, eficazes e de qualidade.

Em outubro deste ano, após seus dirigentes e seu corpo funcional sofrerem ameaças de morte e de toda a sorte de atos criminosos por parte de agentes antivacina, no escopo da vacinação para crianças, a Anvisa informou que se encontra desde então no foco e no alvo do ativismo político violento.



A agência disse que é líder de transparência em atos administrativos e todas as suas resoluções estão direta ou indiretamente atreladas ao nome de todos os nossos servidores, de um modo ou de outro.



Além disso, a Anvisa informou que está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça, explícita ou velada, que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias e o sustento de suas vidas e famílias. "O nosso trabalho, que é proteger a saúde do cidadão", disse a agência.

Manifesto de associações

Diversas associações e sindicatos ligadas a insumos, produtos e indústria farmacêutica fizeram um manifesto em conjunto em apoio à Anvisa. "Desde sua criação, a Anvisa tem pautado sua atuação pela clareza de análises técnicas, pela responsabilidade de decisões e por seu compromisso inabalável com a saúde dos brasileiros", afirmaram, em nota.

Segundo eles, a ciência tem sido o norte da Anvisa, razão que a colocou em pouco tempo no topo da lista das melhores e mais respeitadas agências sanitárias do mundo. "O conhecimento e a seriedade dos técnicos da Anvisa são inquestionáveis haja vista sua atuação irrepreensível diante do cenário caótico vivido nesse tempo de pandemia", disseram.

Portanto, as associações disseram que são inadmissíveis as ameaças que os servidores da Anvisa vêm sofrendo devido às aprovações de vacinas contra a Covid-19. "O preparo e a experiência dos técnicos permitiram que o país pudesse ter soluções à Pandemia com rapidez. As ameaças infundadas à Agência e ao preparado corpo técnico, colocam em risco todos os esforços pela celeridade e credibilidade dos processos de avaliação de vacinas e medicamentos que a Agência tem realizado com irretocável lisura e ética. A Anvisa é um patrimônio da Saúde Pública no Brasil", afirmaram.

As entidades do setor da Saúde abaixo assinadas parabenizam os diretores e técnicos da Anvisa pelo excelente e inestimável trabalho que realizam em prol do país e de sua população, repudiando e condenando os ataques, sem nenhum fundamento, de que têm sido alvo:

